هل, ينجح, نتنياهو, في, تشكيل, تحالف, مع, الأحزاب, اليمينية؟,

نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه والليكود.

وجاءت تصريحات بينت بعد ان افيد ان رئيس حزب الليكود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب منتسبي الحزب تخصيص ثلاثة أماكن له في قائمة الحزب خلال الانتخابات الداخلية بعد يومين معللا ذلك بإفساح المجال مستقبلا امام توحيد في صفوف اليمين.ولم يُعرف لمن مخصصة هذه الأماكن الحادي والعشرين والثامن والعشرين والسادس والثلاثين.وعقب الحزب اليميني الجديد برئاسة نفتالي بينيت وايليت شاكيد على طرح حزب الليكود إقامة تحالفات مع الأحزاب اليمينية ردًا على الاتصالات الجارية لإقامة تحالفات بين أحزاب يسارية يقودها حزب المنعة لإسرائيل برئاسة بيني غانتس.ويرى حزب اليمين الجديد أن التحالفات اليمينية لا بد أن تشمل حزب كلنا برئاسة موشي كحلون إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان.