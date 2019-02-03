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فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف



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أقدم مجهول فجر اليوم الاحد باضرام النار في سيارة مواطن من قرية نحف , مما ادى الى احتراق السيارة والتسبب باضرار جسيمة , وكما يتضح في شريط مصور من كاميرات المراقبة أن الفاعل سكب مادة حارقة واضرم النار .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن قرية نحف شهدت مطلع الاسبوع حالة مشابعة حيث تم اضرام النيران في سيارة مدير مدرسة .
فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف




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