فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف

أقدم مجهول فجر اليوم الاحد باضرام النار في سيارة مواطن من قرية نحف , مما ادى الى احتراق السيارة والتسبب باضرار جسيمة , وكما يتضح في شريط مصور من كاميرات المراقبة أن الفاعل سكب مادة حارقة واضرم النار .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن قرية نحف شهدت مطلع الاسبوع حالة مشابعة حيث تم اضرام النيران في سيارة مدير مدرسة .