عناد, بورتو, يؤجل, حسم, صفقة, ريال, مدريد,

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وجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم...
تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة،...
سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما، بنتيجة 3-3، اليوم السبت، في إطار الجولة...
تعادل برشلونة مع فالنسيا بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أنَّ ريال مدريد، يستمتع بالحرب الدائرة في...
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة من...
توج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي...
لم يكن مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعتقد أنه سيتلقى ردود أفعال قاسية على...
كشف خبير مالي رياضي خطط نجم يوفنتوس الحالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو...
دخل الفرنسي كريم بنزيما، قائمة هدافي ريال مدريد التاريخية بعدما سجل ثنائية في...