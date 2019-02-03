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عناد بورتو يؤجل حسم صفقة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو، من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتو، في الصيف المقبل، إلا أن الصفقة لم تُحسم بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن ريال مدريد وبورتو، اتفقا على حسم صفقة ميليتو لصالح الميرنجي مقابل 50 مليون يورو.
وأشارت إلى أن حسم الصفقة تأخر من الميركاتو الشتوي إلى الصيف المقبل، بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن دفع 6 ملايين يورو، قيمة الرعاية الخاصة بنادي ساو باولو.
ويعيش اللاعب حالة من الغضب بسبب عناد بورتو، وإصراره على أن يدفع العملاق الإسباني المبلغ للنادي البرازيلي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الريال ما زال يتفاوض مع بورتو بشأن حقوق الرعاية، لافتة إلى أن الملكي يرى أن النادي البرتغالي هو المسؤول عن دفعها لساو باولو.
عناد بورتو يؤجل حسم صفقة ريال مدريد




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