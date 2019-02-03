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زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز تكشف المستور عن خلافهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالب النجم التركي محمد نجاتي شاشماز في دعوى الطلاق التي رفعها ضد زوجته نجاهان كشيكجي، بتعويض مادي بقيمة 10 مليون ليرة، بالإضافة لحضانة الطفلين، كما طالب بمنع سفر الطفلين خارج تركيا، حيث أن والدتهما تحمل الجنسية الألمانية.

زوجة الفنان الشهير بـ«مراد علمدار» رفعت أيضاً دعوى طلاق، اتهمت فيها زوجها بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وطالبته بتعويض مادي بقيمة 20 مليون ليرة تركية، بالإضافة لنفقة  بقيمة 60 ألف ليرة شهرياً لها ولطفليها، كما ادّعت بتعرضها لتهديدات من قبل النجم التركي.
يُذكر أن بطل سلسلة «وادي الذئاب» تزوج من نجاهان في نهاية عام 2012 بعد قصة حب رغم فارق السن بينهما، إذ تصغر كاشيكشي زوجها شاشماز بـ 21 عاماً، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أكتوبر 2013، واطلقا عليه اسم «علي نادر»، كما انجبت نجاهان لشاشماز مولودهما الثاني يوليو 2017، واطلقا عليه اسم «يوسف أمير».
من ناحية أخرى، يواصل محمد نجاتي شاشماز تصوير مسلسله الجديد «الحراس»، وعلى الرغم من تكتمه على قصة العمل، أكدت مصادر صحفية أن المسلسل المنتظر ينتمي لفئة الأعمال البوليسية السياسية الاجتماعية على نفس شاكلة «وادي الذئاب».
زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز تكشف المستور عن خلافهما




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