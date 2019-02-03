أمسية, لذكرى, المرحوم, الدكتور, وائل, جهشان, في, الناصرة,

اقيمت في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياءاً لذكرى د. وائل جهشان الذي توفي قبل فترة وهو في الأربعين من عمرة إثر مرض عضال لم يمهله طويلا، حيث حضر الحفل عدد كبير من الناشطين والأعضاء في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، فضلا عن قيادات حزبية وأعضاء كنيست نذكر منهم النائبة عايدة توما، النائب ايمن عودة والنائب يوسف جبارين، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقيادات أخرى.. الى جانب عائلة المرحوم واقربائه، وأصدقائه.

الحفل تخلل كلمات تأبينيه عديدة تطرقت جميعها الى مآثر ومحاسن الدكتور جهشان الذي عرف بطيبته ووطنيته ومحبته ومساعدته للجميع.يشار الى ان المرحوم كان شغل منصب سكرتيرا سابقا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة.يذكر ان الراحل هو ابن الشاعر الراحل شكيب جهشان وشقيق دكتور اياد جهشان نائب مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة ومدير قسم النساء والتوليد فيها.