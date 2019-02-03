تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |  2019-02-03 10:22:26 زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز تكشف المستور عن خلافهما |  2019-02-03 10:20:37 لعشاق "الكرواسون".. احذروا |  2019-02-03 10:17:23 أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة |  2019-02-03 09:48:38 اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم |  2019-02-03 09:26:44 تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع |  2019-02-03 09:18:52 اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة |  2019-02-03 09:15:27 الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقيمت في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياءاً لذكرى د. وائل جهشان الذي توفي قبل فترة وهو في الأربعين من عمرة إثر مرض عضال لم يمهله طويلا، حيث حضر الحفل عدد كبير من الناشطين والأعضاء في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، فضلا عن قيادات حزبية وأعضاء كنيست نذكر منهم النائبة عايدة توما، النائب ايمن عودة والنائب يوسف جبارين، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقيادات أخرى.. الى جانب عائلة المرحوم واقربائه، وأصدقائه.


الحفل تخلل كلمات تأبينيه عديدة تطرقت جميعها الى مآثر ومحاسن الدكتور جهشان الذي عرف بطيبته ووطنيته ومحبته ومساعدته للجميع.

يشار الى ان المرحوم كان شغل منصب سكرتيرا سابقا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة.

يذكر ان الراحل هو ابن الشاعر الراحل شكيب جهشان وشقيق دكتور اياد جهشان نائب مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة ومدير قسم النساء والتوليد فيها.




كلمات متعلقة

أمسية, لذكرى, المرحوم, الدكتور, وائل, جهشان, في, الناصرة,

تابعونــا

اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي 2019-02-03 | 12:36:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:افراج شرطة حرس...

نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب 2019-02-03 | 11:58:42

استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل...

غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد 2019-02-03 | 11:27:41

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد...

فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف 2019-02-03 | 10:29:32

أقدم مجهول فجر اليوم الاحد باضرام النار في سيارة مواطن من قرية نحف , مما ادى الى...

اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم 2019-02-03 | 09:48:38

اندلعت النيران فجر اليوم الاحد بكشك صغير بمنطقة اسكندر في مدينة ام الفحم . قامت...

تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع 2019-02-03 | 09:26:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة 2019-02-03 | 09:18:52

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه خلال تحقيق سريع تم اعتقال شابين...

حالة الطقس:الجو صاف ولطيف خلال النهار حالة الطقس:الجو صاف ولطيف خلال النهار 2019-02-03 | 07:00:26

يكون الطقس اليوم الأحد صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-02-02 | 21:13:23

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...

مجلس كفركنا المحلي يكتسي باللون الوردي تضامنا مع مرضى السرطان مجلس كفركنا المحلي يكتسي باللون الوردي تضامنا مع مرضى السرطان 2019-02-02 | 22:07:15

قرر رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، اليوم السبت، اضاءة مبنى المجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مختبر تنمية مخدرات ماريحوانا بيت في مدينة حيفا الشرطة اعتقال مشتبه ضبط تفتيش مصادرة معدات تنمية ري زراعة اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرشابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفاخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىأحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة تفتيش بيت قرية مجد الكروم تقلبه رأسا على عقب الشرطة استياء تهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير مواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتخديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتمانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال على أكتاف سان. جيرمان.
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com