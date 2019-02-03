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اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم



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اندلعت النيران فجر اليوم الاحد بكشك صغير بمنطقة اسكندر في مدينة ام الفحم .


 قامت قوات الاطفاء بالعمل على اخماد الحريق الذي نشب.بدورها شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات الحريق




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