اندلاع, النيران, في, كشك, بمدينة, ام, الفحم,

قامت قوات الاطفاء بالعمل على اخماد الحريق الذي نشب.بدورها شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات الحريق

اندلعت النيران فجر اليوم الاحد بكشك صغير بمنطقة اسكندر في مدينة ام الفحم .

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