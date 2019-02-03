تخليص, 4, عالقين, جراء, حريق, داخل, مبنى, في, بئر, السبع,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه خلال تحقيق سريع تم اعتقال شابين...
يكون الطقس اليوم الأحد صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...
قرر رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، اليوم السبت، اضاءة مبنى المجلس...
استجابت المحكمة المركزية في اللد مساء السبت للطلب العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة...
اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على...
اسفر حادث طرق مروع في شارع 805 قرب بلدة شعب عن اصابة 3 اشخاص بجراح اثر اصطدام سيارة...
التقى اليوم السبت وفد الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلاميّة ( القائمة...
بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...
للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...