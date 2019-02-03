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اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه خلال تحقيق سريع تم اعتقال شابين (24,38 عاماً)من مدينة طمرة , وذلك بشبهة اطلاق النار على شاب (24عاماً)يعمل في محل تجاري في المدينة .


وأضاف البيان أنه في ساعات الظهيرة أمس السبت وقع خلاف بين شبان في مدينة طمرة , في ساعات المساء وصل المشتبهان وقاما باطلاق النار على الشاب مما ادى لاصابته بجراح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .

سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة اليوم الاحد لطلب تمديد اعتقالهما .
اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة




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