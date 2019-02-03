اعتقال, شابين, بشبهة, اطلاق, النار, على, أخر, امس, في, طمرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه خلال تحقيق سريع تم اعتقال شابين (24,38 عاماً)من مدينة طمرة , وذلك بشبهة(24عاماً)يعمل في محل تجاري في المدينة .

وأضاف البيان أنه في ساعات الظهيرة أمس السبت وقع خلاف بين شبان في مدينة طمرة , في ساعات المساء وصل المشتبهان وقاما باطلاق النار على الشاب مما ادى لاصابته بجراح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة اليوم الاحد لطلب تمديد اعتقالهما .