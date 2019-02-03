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الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، اليوم السبت، على ملعب "كامب نو" في مباراة فالنسيا، التي انتهت بالتعادل (2/2)، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وذكر برنامج "التشرينجيتو" الإسباني أن مسؤولا في نادي برشلونة أخبر دومينيك بيجبو، الصحفي بقناة "لا سيكتسا" الإسبانية بأن ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون متواجدًا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
من جانبها قالت إذاعة "راديو كتالونيا" إن ميسي لن يجري أية اختبارات طبية على إصابته غدًا الإثنين، وسيحصل على راحة فقط.
وكانت الدقيقة 69 من مباراة فالنسيا قد شهدت تدخلا من توني لاتو لاعب فالنسيا على ميسي، الذي سقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج.
وعاد بعدها النجم الأرجنتيني لاستكمال المباراة وسط تحية كبيرة وتصفيق من قبل الجماهير الموجودة في "كامب نو"، لكنه بدا متأثرًا بالإصابة علمًا بأن هو من سجّل هدفي برشلونة في المباراة.
ومن المقرر أن يمنح فالفيردي اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، بينما سيستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين، حيث ستكون الصورة أكثر وضوحا بخصوص ميسي.
الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو




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