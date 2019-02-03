نانسي, عجرم, تنشر, أول, صورة, لمولودتها, وترحب, بها, برسالة, مؤثرة,

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، مساء الجمعة 1 فبراير، إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وأطلقت عليها اسم “ليا”.

الفنانة اللبنانية نشرت أول صورة لمولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي اكتفت فيها بإظهار قدميها فقط، دون أن تظهر ملامح وجهها.نانسي رحبت بمولودتها الثالثة برسالة مؤثرة، قالت فيها: “هدية أخرى من الله وشعاع جديد من الضوء دخل منزلنا، جميلتي ليا، لا أستطيع الأنتظار بأن أرافقك في رحلتك وأعدك بأن أكون بجانبك في كل الأوقات”.وأضافت: “لقد كنتي منتظرة ومحبوبة وعزيزة، والآن بعد أن حملتك بين ذراعي تضاعفت تلك المشاعر عشرة أضعاف.. الكلمات لا يمكنها أن تصف كم نحبك يا ليا”.وكانت نانسي عجرم قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة استعرضت فيها حملها في الشهور الأخيرة، وقد ظهرت في الصور بالأبيض والأسود، والضحكة تغطي ملامحها، بشكل بدت معه أكثر اشراقاً وجاذبية، وهي اللقططات التي اثارت اعجاب فانز النجمة اللبنانية، مؤكدين أن الحمل ضاعف جمال ملامحها.يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد احتفلت بزفافها على فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011، و”ليا” يوم 1 فبراير 2019.