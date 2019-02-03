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مقربون من نتنياهو يتبرعون للمتورطين في تدخل روسيا بانتخاب ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 في ظل تخوف إسرائيل من التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة، أفادت تقارير أن شيلدون ألدلسون، وهو شريك مقرب من نتنياهو ، قدّم تقريرا عن تبرعه لمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المشتبه به في التورّط الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.  وساهم كل من شيلدون وزوجته ميريام أديلسون بنصف مليون دولار معاً، إلى الصندوق لتمويل الحماية القانونية لمساعدي ترامب الذين يجري التحقيق معهم من قبل المدعي الخاص روبرت مولر ووفقاً لتقرير مقدم إلى السلطات الضريبية.  كما يبين التقرير أن الصندوق قام بتحويل أكثر من 150،000 دولار إلى محامين يمثلون مساعدي الرئيس. كما يبدو أن اديلسون ساهم في انتخاب ترامب بتبرعه باكثر من 30 مليون دولار.  قبل نحو أسبوعين، المدعي الخاص للتحقيق في تورط روسيا في الانتخابات، قال مولر إن التقرير الذي أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليماته لمحاميه، مايكل كوهين، بالكذب في الكونغرس، غير دقيق.  يُعدّ شيلدون جاي أدلسون (84 عاماً)، رجل الأعمال اليهودي الأميركي، المولود في بوسطن لأبوين مهاجرين من ليتوانيا وويلز، والمهندس الخفي لخطة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أحد أبرز اللاعبين في العلاقات الإسرائيلية الأميركية.
مقربون من نتنياهو يتبرعون للمتورطين في تدخل روسيا بانتخاب ترامب




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