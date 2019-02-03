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بارما يصدم يوفنتوس في الوقت القاتل



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما، بنتيجة 3-3، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإيطالي.

ثلاثية اليوفي حملت توقيع كريستيانو رونالدو "هدفين" ودانيلي روجاني، فيما سجل لبارما، أنتونيو باريلا وكواسي جيرفينيو "هدفين". 
وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 60 نقطة في المركز الأول، مقابل 29 نقطة في جعبة بارما في المركز الـ 12.




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