لحوم, أبقار, بولندية, مغشوشة, تغزو, دولا, أوروبية,

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يمكن أن تتسبب وجبات غذائية بعينها في الإصابة بعسر هضم. وبحسب موقع "WebMD"، ينصح خبراء...
تشير دراسة كبيرة إلى أنه من الأرجح أن تتدهور وظائف الكلى مع زيادة بدانة الشخص بغض...
يعاني ملايين الناس في العالم من ارتفاع السكر في الدم، وبات مرض السكري أحد الأمراض...
كشف تقرير جديد لجمعية القلب الأميركية إلى أن قرابة نصف البالغين الأميركيين...
كشف عدد من العلماء أن الاحترار العالمي ربما يعني زيادة في ولادة الأطفال المصابين...
عادة ما يعاني بعض الناس من مشاكل في النهوض من الفراش في وقت مبكر من الصباح، إلا أن...
أظهرت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية مرتين تقريبا في مساعدة...
اكتشف علماء معهد كولبنكيان في البرتغال سبب ظهور سرطان الدم الذي ينتشر بين الأطفال...
: ألقت نتائج أبحاث جديدة مزيداً من الضوء على العلاقة بين فقدان السمع وبين الإصابة...
يمكن أن تقدم زراعة الخلايا الجذعية الأمل في علاج العمى، بعد أن أظهرت التجربة قدرة...