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حالة الطقس:الجو صاف ولطيف خلال النهار



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يكون الطقس اليوم الأحد صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
حالة الطقس:الجو صاف ولطيف خلال النهار




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