حالة, الطقس:الجو, صاف, ولطيف, خلال, النهار,

يكون الطقس اليوم الأحد صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

تابعونــا

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-02-02 | 21:13:23 اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...

مجلس كفركنا المحلي يكتسي باللون الوردي تضامنا مع مرضى السرطان 2019-02-02 | 22:07:15 قرر رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، اليوم السبت، اضاءة مبنى المجلس...

بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة 2019-02-02 | 22:05:31 استجابت المحكمة المركزية في اللد مساء السبت للطلب العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة...

اصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-02-02 | 22:01:38 اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على...

اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب 2019-02-02 | 19:13:06 اسفر حادث طرق مروع في شارع 805 قرب بلدة شعب عن اصابة 3 اشخاص بجراح اثر اصطدام سيارة...

أردوغان لوفد الحركة الإسلاميّة والعربيّة للتغيير:لن نتهاون في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن القدس والأقصى 2019-02-02 | 19:09:55 التقى اليوم السبت وفد الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلاميّة ( القائمة...

انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم 2019-02-02 | 17:34:32 بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-02-02 | 15:33:41 للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...

حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...