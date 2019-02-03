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رسالة اسرائيل الى حماس: الهدوء او الحرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف التلفزيون الاسرائيلي ان إسرائيل أرسلت تحذيرا لحركة حماس عبر الوسطاء طالبت خلالها بانهاء التظاهرات على الحدود وإلا فإنها لن تتردد من شن حملة عسكرية حتى اثناء الحملة الانتخابية الجارية في اسرائيل.   وقالت اسرائيل للوسطاء "حذروا حماس الانتخابات ليست قيدا."  وشددوا في إسرائيل على أن "إسرائيل يمكن أن تتخذ قرارات صعبة أثناء الانتخابات، لا تخاف من الحرب". وتم إرسال التحذير عبر وسطاء - بمن فيهم المصريين.وقالت القناة الثانية الاسرئيلية انه وعلى خلفية التحذير كان هناك نهاية اسبوع هادئة نسبيًا على حدود غزة .  ووفقا للتقرير فان حماس بانها مستعدة لوقف إطلاق النار إذا بقي معبر رفح مفتوحًا.
رسالة اسرائيل الى حماس: الهدوء او الحرب




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