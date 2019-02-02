ميسي, ينقذ, برشلونة, من, فخ, فالنسيا,

تعادل برشلونة مع فالنسيا بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

أحرز ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 39 و64، بينما سجل كيفين جاميرو وداني باريخو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 24 و32.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما صعد فالنسيا للمركز السابع بعدما وصل للنقطة 30.ظهرت خطورة فالنسيا في الدقائق العشرة الأولى عن طريق الجبهة اليمنى بقيادة دانييل فاس، الذي أرسل كرتين متتاليتين إلى باريخو وجاميرو ولكن كان تير شتيجن بالمرصاد لتسديداتهما.وجد برشلونة صعوبة في اختراق الجدار الدفاعي لفالنسيا، الذي كان يعود في الحالة الدفاعية بثمانية لاعبين، مما أدى لابتعاد ميسي عن منطقة الجزاء واقترب أكثر من مناطق الوسط للبحث عن المساحة.