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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء مساء اليوم السبت .


الطواقم الطبية التي هرعت للمكان نقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لتلقي العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء




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