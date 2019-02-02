اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء مساء اليوم السبت .

الطواقم الطبية التي هرعت للمكان نقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لتلقي العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .