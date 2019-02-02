اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

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قرر رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، اليوم السبت، اضاءة مبنى المجلس...
استجابت المحكمة المركزية في اللد مساء السبت للطلب العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة...
اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على...
اسفر حادث طرق مروع في شارع 805 قرب بلدة شعب عن اصابة 3 اشخاص بجراح اثر اصطدام سيارة...
التقى اليوم السبت وفد الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلاميّة ( القائمة...
بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...
للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...
بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...
بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...