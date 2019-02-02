مجلس, كفركنا, المحلي, يكتسي, باللون, الوردي, تضامنا, مع, مرضى, السرطان,

قرر رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، اليوم السبت، اضاءة مبنى المجلس باللون الوردي تضامنا مع مرضى السرطان. وستستمر الإضاءة حتى يوم الثلاثاء، وذلك لتوجيه رسالة ولفت الانتباه واهمية ضمان الكشف والفحص المبكر لهذا المرض الخطير الذي يصيب الكثير حول العالم.

وقال الدكتور يوسف عواودة:" تضامُنًا مع مرضى السرطان في كل أنحاء البلاد، قمنا بإضاءة مبنى المجلس المحلي في كفركنا باللون الوردي وذلك من مساء اليوم السبت حتى مساء الثلاثاء.مع دعائنا للمولى عز وجل بالشفاء التام لكل مريض.