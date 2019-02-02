بلدية, قلنسوة, تستصدر, امرا, عاجلا, يمنع, هدم, البيوت, في, المدينة,

استجابت المحكمة المركزية في اللد مساء السبت للطلب العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لمنع هدم البيوت الثلاثة التي كان من المخطط هدمها بدءا من صباح يوم الاحد، واصدرت المحكمة امرا احترازيا يمنع الوحدة القطرية للتخطيط والبناء من هدم البيوت وعينت جلسة في القضية يوم الاحد القادم 10.2.19. هذا وقد اصدرت المحكمة المركزية قرارها الساعة 21:00 ليلا استنادا الى طلب البلدية العاجل.

وقد جاء القرار في اطار الالتماس العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة برئاسة الشيخ عبدالباسط سلامة صباح يوم الجمعة لالزام مديرية التخطيط بالسماح للبلدية بتخطيط منطقة البيوت، وقد حضر رئيس البلدية وعضو البلدية نصر ابو صافي ومندوب اصحاب البيوت لمكتب المحامي قيس ناصر بشكل عاجل يوم الجمعة صباحا من اجل تقديم الالتماس وذلك على ضوء المعلومات التي وردت للبلدية عن التخطيط لتنفيذ هدم البيوت بدءا من صباح يوم الاحد.الى هذا عبّر رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة واصحاب البيوت وعضو البلدية نصر ابو صافي عن ارتياحهم للقرار في ظل حالة القلق والخوف التي سادت المدينة في الايام الاخيرة، وستعمل البلدية بكل ما بوسعها من اجل اقناع المحكمة تعليق اوامر الهدم وتخطيط المنطقة وترخيصها.