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اصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على الشارع الرئيسي في مدينة طمرة .


الطواقم الطبية التي هرعت للمكان قدمت الاسعافات لشاب وصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة , تم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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