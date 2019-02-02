اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, مدينة, طمرة,

اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على الشارع الرئيسي في مدينة طمرة .

الطواقم الطبية التي هرعت للمكان قدمت الاسعافات لشاب وصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة , تم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .