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اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب



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اسفر حادث طرق مروع في شارع 805 قرب بلدة شعب عن اصابة 3 اشخاص بجراح اثر اصطدام سيارة بدراجة نارية .


طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء قامت بنقل 3 مصابين وصفت اصابتهم بالمتوسطة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب




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