اصابات, متفاوتة, في, حادث, طرق, مروع, قرب, شعب,

طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء قامت بنقل 3 مصابين وصفت اصابتهم بالمتوسطة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق مروع في شارع 805 قرب بلدة شعب عن اصابة 3 اشخاص بجراح اثر اصطدام سيارة بدراجة نارية .

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-02-02 | 22:01:38 اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على...

أردوغان لوفد الحركة الإسلاميّة والعربيّة للتغيير:لن نتهاون في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن القدس والأقصى 2019-02-02 | 19:09:55 التقى اليوم السبت وفد الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلاميّة ( القائمة...

انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم 2019-02-02 | 17:34:32 بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-02-02 | 15:33:41 للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...

حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38 بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ 2019-02-02 | 14:00:23 بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24 تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27 اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...