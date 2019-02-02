تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-02 22:05:31 بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة |  2019-02-02 22:01:38 اصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة |  2019-02-02 19:13:06 اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب |  2019-02-02 19:09:55 أردوغان لوفد الحركة الإسلاميّة والعربيّة للتغيير:لن نتهاون في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن القدس والأقصى |  2019-02-02 17:34:32 انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم |  2019-02-02 15:33:41 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-02-02 14:10:26 حريق منزل في بلدة طرعان |  2019-02-02 14:00:08 محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني |  2019-02-02 14:00:38 استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ |  2019-02-02 14:00:23 الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ |  2019-02-02 11:29:36 حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا |  2019-02-02 11:23:24 هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق |  2019-02-02 11:16:27 كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف |  2019-02-02 11:13:26 اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ |  2019-02-02 09:49:30 الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان لوفد الحركة الإسلاميّة والعربيّة للتغيير:لن نتهاون في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن القدس والأقصى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



التقى اليوم السبت وفد الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلاميّة ( القائمة العربية الموحّدة ) بتنسيق من النواب د. أحمد الطيبي  والمحامي طلب  أبو عرار،  بالرئيس التركي رجب طيّب اردوغان في مقر الرئاسة في ضواحي اسطنبول.  


وشارك في الوفد، الى جانب النواب المبادرين، كل من: النائب مسعود غنايم، والنائب السابق أسامة السعدي والشيخ كامل ريان ، والسيد زهير يوسف  رئيس مجلس دبورية، والسيد محمد منصور من الطيرة.  وكذلك شاركت الحاجة فاطمة ريان عقيلة الشيخ كامل ريان والدكتور صقر أبو صعلوك مستشار النائب طلب أبو عرار والمحامي احمد دراوشة، مستشار النائب احمد الطيبي. 

وقد تباحث الوفد ، مع الرئيس التّطورات الأخيرة  في قضية القدس والمسجد الأقصى وزيادة الإقتحامات وسياسة التهويد  وضرورة تدخل تركيا وتأثيرها لمنع الإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى ، وجرى الحديث كذلك حول قانون القومية، والسياسة العنصريّة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين في الداخل، وتم طرح قضية الدور التركي في جهود المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة .

وتم التطرق كذلك من قبل الوفد لضرورة دعم الحكومة التركيّة للعرب الفلسطينيين في الداخل من خلال توفير منح دراسية في الطب وفي اختصاصات أخرى مهمة وكذلك تدخلها لتحرير مساجد ومقدسات من العهد العثماني تمت مصادرتها والاستيلاء عليها مثل مسجد بئر السبع .
وشكر الوفد الشعب التركي والحكومة التركية لإتاحة المجال لجمعيات الإغاثة لدعم ومساعدة اللاجئين السوريين .

وبعد أن طرح الوفد قضية المعتقلين من عرب الداخل من الطيرة ودبورية في قضية زرع الكلى أصدر الرئيس تعليماته بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الإجراءات القضائية بحقهم ودعاهم للعودة إلى تركيا لإكمال عملية الزرع .

وشدد السيد زهير يوسف رئيس مجلس دبورية على أهميّة إغلاق كافة الملفات والإجراءات القانونية ضد المريضة من دبورية والمريض من الطيرة مُثمّنا دور الرئيس التركي بهذه القضية .

وقد عبّر الرئيس أردوغان عن سعادته لاستقبال الوفد وتمنى أن يكون اللقاء مثمراً وفيه الخير للجميع ، وتحدث عن الجهود التي بذلتها وتبذلها تركيا  من أجل إنهاء الاحتلال ونصرة الشعب  الفلسطيني والقدس والاقصى . وقال :سنقف مع الشعب الفلسطيني حتى لو أدار كل العالم ظهره لهم وسنستمر لنكون صوت فلسطين .




كلمات متعلقة

أردوغان, لوفد, الحركة, الإسلاميّة, والعربيّة, للتغيير:لن, نتهاون, في, الدفاع, عن, الشعب, الفلسطيني, وعن, القدس, والأقصى,

تابعونــا

بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة 2019-02-02 | 22:05:31

استجابت المحكمة المركزية في اللد مساء السبت للطلب العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة...

اصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة اصابة شاب باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-02-02 | 22:01:38

اصيب مساء اليوم السبت شاب اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المحلات التجارية على...

اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب 2019-02-02 | 19:13:06

اسفر حادث طرق مروع في شارع 805 قرب بلدة شعب عن اصابة 3 اشخاص بجراح اثر اصطدام سيارة...

انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم 2019-02-02 | 17:34:32

بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-02-02 | 15:33:41

للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...

حريق منزل في بلدة طرعان حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38

بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ 2019-02-02 | 14:00:23

بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27

اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر امطار فيضانات اغلاق مدخل قرية رمانة العزير البطوف الشمال سيارات عرب الهيب بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىطعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا رمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق شبان قرية طرعان يغلقون مدخل كسارة جولاني سياراتهم وقف العمل صباح غبار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com