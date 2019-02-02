تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-02 14:10:26 حريق منزل في بلدة طرعان |  2019-02-02 14:00:08 محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني |  2019-02-02 14:00:38 استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ |  2019-02-02 14:00:23 الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ |  2019-02-02 11:29:36 حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا |  2019-02-02 11:23:24 هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق |  2019-02-02 11:16:27 كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف |  2019-02-02 11:13:26 اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ |  2019-02-02 09:49:30 الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند |  2019-02-02 06:54:15 نتنياهو: يبدو أن مندلبليت رضخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام |  2019-02-02 07:00:56 الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن يضعف وظائف الكلى |  2019-02-02 06:47:41 اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا |  2019-02-02 07:00:47 الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار |  2019-02-01 19:48:27 أبل تحضر لمفاجأة .. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن "مثير للجدل" |  2019-02-01 19:38:42 كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق منزل في بلدة طرعان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق الذي شب في الطابق الثاني من المنزل وتعمل الطواقم على اخراج الدخان وتمشيط المكان بحثا عن عالقين .لم يبلغ عن اصابات
حريق منزل في بلدة طرعان




كلمات متعلقة

حريق, منزل, في, بلدة, طرعان,

تابعونــا

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38

بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ 2019-02-02 | 14:00:23

بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27

اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...

اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ 2019-02-02 | 11:13:26

استضافت رهط مساء اليوم الجمعة قيادة العربية للتغيير في اجتماع حاشد دعما للعربية...

اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا 2019-02-02 | 06:47:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد شرطة إسرائيل...

الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار 2019-02-02 | 07:00:47

اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق مروّع قرب اللقية مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق مروّع قرب اللقية 2019-02-01 | 15:09:13

لقي شاب 30 عاما مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق مروّع وقع قرب اللقية في النقب ، وكذلك...

الجبهة تنتخب ايمن عودة الاول في قائمة مرشحيها للكنيست وعايدة توما في المركز الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين الجبهة تنتخب ايمن عودة الاول في قائمة مرشحيها للكنيست وعايدة توما في المركز الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين 2019-02-01 | 15:12:40

عقد في شفاعمرو اليوم الجمعة مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حيث اتم...

وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف 2019-02-01 | 13:22:30

نظم مجلس طرعان المحلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على خلفية تصعيد أعمال العنف ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانرهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحخميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف حسن يوسف قيادي حماس رام الله اعتقال توثيق عملية الجيش الاسرائيلي أمجد عدوي خالد استضافة شاب يهودي متضرري حرائق حيفا بيته تبرع طعام رجال اطفاء تحريض موجةرضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل اعتقال شاب فتاة اغتصاب صبية الشمال احدى القرى العربية تمديد شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com