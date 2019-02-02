حريق منزل في بلدة طرعان

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق الذي شب في الطابق الثاني من المنزل وتعمل الطواقم على اخراج الدخان وتمشيط المكان بحثا عن عالقين .لم يبلغ عن اصابات