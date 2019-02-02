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انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم



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بأجواء أخوية، تم مساء امس  انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد امين كرئيس للجنة الشعبية في مدينة ام الفحم للعام الحالي، ويأتي انتخاب المحامي احمد الأمين رئيسا للجنة في أعقاب انتهاء ولاية رئيسها السابق، المهندس زكي اغبارية وذلك بالتناوب الذي اقرته اللجنة الشعبية منذ انطلاقها .


تم الانتخاب وسط اجتماع تلخيصي لنشاطات اللجنة الشعبية في ظل ترأس المهندس زكي لها.

وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس الجديد المنتخب كل من ساهم في انتخابه اضافة الى انه ثمّن "جهود رؤساء اللجنة الشعبية السابقين، والجهود المبذولة لخدمة اهالي مدينتنا ام الفحم".
انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم




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