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وجبة عشاء للاعبي فريق مكابي ام الفحم



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شارك لاعبي فريق مكابي ام الفحم مساء يوم امس الجمعة بوجبة عشاء جماعية قدمها اهم مطعم "دكتور بيتسا" في المدينة وذلك على اثر النتائج الايجابية التي يحققها الاصفر الفحماوي بالاسابيع الاخيرة.


هذا وقد شكر لاعبي وادارة فريق مكابي ام الفحم السيد احمد قاسم محاميد صاحب المطعم على هذه اللفتة الطيبة وعلى دعمه المادي المتواصل من اجل انجاح مسيرة الفريق واعادته للدرجة الثانية من جديد.




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