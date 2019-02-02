استضافة, الاب, إندراوس, بحوث،, المدبر, البطريركي, لابرشية, الروم, الملكيين, الكاثوليك, في, مسابقة, الكتاب, المقدس‎,

بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل لرعية الروم الملكيين الكاثوليك، وبمشاركة حضور واسع من رجال الدين والراهبات والمتسابقون وذويهم والضيوف من انحاء البلاد، اُحتفل امس في مركز القديس انطون في الناصرة بالأمسية الحادية عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة.

ويشارك في هذه المرحلة 65 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى أربع فئات عمرية يأتون من كافة أنحاء البلاد وأيضا متسابقين من منطقة القدس، بيت لحم وبيت جالا ونابلس. حيث ستنتهي هذه المرحلة في 15.2.2019، سينتقل على أثرها 18 مشترك إلى الأمسيات الاختتامية والتي ستقام في عيد البشارة، حيث سيتنافس فيها المشاركون على الجائزة الأولى وهي زيارة حج إلى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا.مقدمة الامسية السيدة سريدة منصور اسعد افتتحت الامسية بالترحيب بالضيوف قام بعدها قدس الاب اندراوس بحوث بمنح بركته للمتسابقين وأكد على اهمية هذه المسابقة ودورها في تشجيع وتوجيه شبابنا للتعمق في الكتاب المقدس وحفظ كلمة الله لتكون نوراً لسبيلهم للمستقبل.تخلل الامسية ثلاثة مسابقات، عند انتهاءها أعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود عن انتقال 6 متسابقين للمرحلة الثالثة وهم : فرنسيس يوسف حوراني، موفق رفيق خوري، الودي نعيم فران، يوحنا عماد مرجيه، ميرال اسامه حنا و نمر سيمون نصرالله ، أما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية. وانتهت الامسية بفقرة فنية للفنان ماريو كرام بمرافقة عازف البيانو اديب سخنيني.