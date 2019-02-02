الشاب, امير, قحاوش, وزوجته, يرزقان, بمولود, بعد, انتظار, دام, 8, سنوات‎,

بحيث قال امير قحاوش :" بفضل من الله عز وجل رزقنا انا وزوجتي بطفلنا كرم وهو ووالدته بصحة جيدة ".وحول شعوره لحظة ولادة طفله قال :" شعور صعب ان تصفه الكلمات انتظار سنوات طويلة حتى رزقنا الله بطفلنا كرم وولادته تغنينا عن الكلام حول شعورنا واحاسيسنا لحظة ولادته".

بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام الفحم بابنه البكر "كرم" .

تابعونــا

حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38 بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24 تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27 اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...

اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ 2019-02-02 | 11:13:26 استضافت رهط مساء اليوم الجمعة قيادة العربية للتغيير في اجتماع حاشد دعما للعربية...

اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا 2019-02-02 | 06:47:41 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد شرطة إسرائيل...

الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار 2019-02-02 | 07:00:47 اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق مروّع قرب اللقية 2019-02-01 | 15:09:13 لقي شاب 30 عاما مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق مروّع وقع قرب اللقية في النقب ، وكذلك...

الجبهة تنتخب ايمن عودة الاول في قائمة مرشحيها للكنيست وعايدة توما في المركز الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين 2019-02-01 | 15:12:40 عقد في شفاعمرو اليوم الجمعة مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حيث اتم...