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الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام الفحم بابنه البكر "كرم" .


بحيث قال امير قحاوش :" بفضل من الله عز وجل رزقنا انا وزوجتي بطفلنا كرم وهو ووالدته بصحة جيدة ".

وحول شعوره لحظة ولادة طفله قال :" شعور صعب ان تصفه الكلمات انتظار سنوات طويلة حتى رزقنا الله بطفلنا كرم وولادته تغنينا عن الكلام حول شعورنا واحاسيسنا لحظة ولادته".




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