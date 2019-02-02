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محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني



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انضمّ اللاعب الواعد محمّد جمرة محاميد 14 عامًا، من قرية معاوية إلى فريق فوينتيلساز الاسباني لكرة القدم الذي يلعب ضمن دوري فئة الشبيبة الاسباني الممتاز في العاصمة الاسبانية مدريد. 


وفي حديثٍ مع اللاعب محمّد جمرة قال: "أنا سعيد بهذا الانضمام وأشكرُ كلّ من أوصلني إلى هذا المكان، وخاصّةً أهلي، مؤكدًا أن هذه هي بداية الطريق نحو الحلم الكبير وهو الاحتراف في الدوري الاسباني الممتاز لا ليجا"

وحول هذا الانضمام، تحدّثنا إلى والد اللاعب، السيّد جمرة محاميد، الذي قال: "هذه مجرّد بدايَة، محمد كان موهوبًا منذ نعومة أظفارِه لذا ركّزتُ كلّ جهودي منذ سنوات على أن أحقق له حلمَهُ، وأسأل الله أن يوفقني حتى نكمل هذه المسيرة الطويلة". 


يشار إلى أن اللاعب محمّد جمرة محاميد، لعب ضمن صفوف عيروني عرعرة المحلّي، ومن ثم أجرى اختبارات في مدينة مدريد منذ أشهر، وقرر الالتحاق بفريق فوينتيلساز حتى يكتسب المزيد من الخبرة والاعتياد على الأجواء الكروية الاوروبيّة.




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