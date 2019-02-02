محمّد, جمره, محاميد, من, معاوية, ينضم, إلى, فريق, فوينتيلساز, الاسباني,

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شارك لاعبي فريق مكابي ام الفحم مساء يوم امس الجمعة بوجبة عشاء جماعية قدمها اهم...
رزق الله مساء امس اللاعب وسفير الوسط العربي في الدرجة العليا لؤي عبدالكريم طه...
عبر مسؤولو فريق مكابي بسمة طبعون عن غضبهم الشديد من الاعتداء الذي تعرض له لاعب...
علمنا قبل قلبل بأن المحكمة التأديبية لاتحاد كرة القدم القطري ردت الالتماس الذي...
اقالت ادارة اتحاد ابناء سخنين اليوم الاحد مدرب الفريق عمير تورجمان بعد النتائج...
اعلنت ادارة فريق اتحاد ابناء سخنين اليوم الخميس رسميا انضمام اللاعب والمدافع...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية أمام مكابي نتانيا بهدفين مقابل لا...
للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان...
تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة...
شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...