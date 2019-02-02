حماس:, السلطة, تعتقل, نائبا, مقدسيا,

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية، النائب في المجلس التشريعي المنحل، عن حركة حماس إبراهيم أبو سالم.

وقالت الحركة في بيان إن اعتقال السلطة لأبو سالم يُعد أول حالة اعتقال لنائب في المجلس التشريعي بعد قرار السلطة حل المجلس قبل شهر.وينحدر أبو سالم من بلدة بير نبالا قضاء القدس، وهو أحد النواب المقدسيين، وكان قبل انتخابه نائبا محاضرا جامعيا بدرجة بروفيسور في جامعة القدس.كما كان أحد مبعدي مرج الزهور، واعتقل سنوات طويلة في السجون الاسرائيلية .