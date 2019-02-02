حماس:, السلطة, تعتقل, نائبا, مقدسيا,

كلمات متعلقةحماس:, السلطة, تعتقل, نائبا, مقدسيا,
في اعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الهند هذا...
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات...
أكدت وزارة الخارجية النرويجية أن "الوضع الأمني في مدينة الخليل الفلسطينية...
قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير...
تلقت حركة حماس دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر شباط المقبل. وقال عضو مكتب العلاقات...
تواصل شرطة يهودا والسامرة التحقيق في ملابسات مقتل حمدي نعسان في 38 من العمر باطلاق...
اعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي ان تحريض الوزير الاسرائيلي آفي ديختر، على...
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "حماس...
قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية "الكابينت" السماح...
استشهد شاب واصيب آخران بقصف اسرائيلي، مساء اليوم، على مخيم البريج وسط قطاع...