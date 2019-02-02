10, أطعمة, تربك, جهازك, الهضمي,

يمكن أن تتسبب وجبات غذائية بعينها في الإصابة بعسر هضم. وبحسب موقع "WebMD"، ينصح خبراء التغذية بضرورة تقليل كميات الطعام التي يصعب هضمها والتي تسبب تلبكا معويا أو انتفاخا أو إسهالا. ويورد الموقع قائمة بالوجبات الغذائية التي يصعب هضمها أو تستغرق وقتا أطول، مما يتسبب في مشاكل يمكن تجنبها فيما يلي:

1- الأطعمة المقلية تكون غنية بالدهون ويمكن أن تتسبب في الإصابة بالإسهال. كما أن الصلصات الدهنية واللحوم والحلوى الدسمة يمكن أن تسبب مشاكل أيضاً. وينصح الخبراء باختيار الأطعمة المشوية أو المخبوزة والصلصات الخفيفة التي تحتوي على الخضراوات بدلاً من الزبدة أو الكريمة. 2- الحمضيات لأنها غنية بالألياف، يمكنها أن تتسبب لبعض الأشخاص باضطرابات في المعدة. ويرى الخبراء أنه يُفضل استبدال البرتقال والغريب فروت، وغيرها من الفواكه الحمضية إذا كانت مصدراً لمتاعب. 3- السكر الصناعي إن مضغ الكثير من اللبان الخالي من السكر المصنوع من السوربيتول، ربما يحدث ارتباكا في الهضم والإسهال. وينطبق الأمر نفسه على الأطعمة المحلاة بالسوربيتول. وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أن تناول 50 غراماً أو أكثر من السوربيتول في اليوم الواحد ربما يؤدي لمشاكل بالهضم. 4- الإكثار من الكربوهيدرات إن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات، تعتبر جيدة لعملية الهضم. ولكن إذا تم تناول كميات كبيرة منها، فمن المحتمل أن يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في التكيف، وبالتالي يحدث انتفاخات وغازات، لذا ينصح الخبراء بعدم الإكثار من الكربوهيدرات.5- الفاصوليا تشتهر الفاصوليا بأنها مصدر غني بالبروتين والألياف المفيدة صحياً، ولكن يوجد بها أيضاً سكريات يصعب هضمها وربما تصيب بالمغص إذا تم تناول كميات كبيرة منها. وينصح الخبراء بالتخلص من بعض سكريات الفاصوليا عن طريق النقع في الماء لمدة 4 ساعات ثم صب الماء قبل الطهي.6- الملفوف وفصيلته يوجد في بعض الخضراوات المشهورة بفوائدها الصحية المتعددة، مثل البروكلي والملفوف، سكريات أيضاً مثلها مثل الفاصوليا. ويجب أن تطهى جيداً لأنها تحتوي أيضاً على ألياف عالية مما يجعلها صعبة الهضم. 7- سكر الفاكهة يصعب هضم الأطعمة والمشروبات المحلاة بسكر الفواكه، بما في ذلك الصودا والحلوى وعصير الفواكه والحلويات. ويمكن في بعض الحالات أن تؤدي للمعاناة من الإسهال والانتفاخ والتلبك المعوي.8- الأطعمة الحارة يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم أو الحرقة بعد تناول الأطعمة الحارة، خاصة عندما تكون وجبة كبيرة. وتشير الدراسات إلى أن العنصر الساخن capsaicin في الفلفل الحار هو السبب وراء هذه الأعراض على الرغم من فوائده الصحية الكبيرة.9- منتجات الألبان إذا تسببت منتجات الألبان في الإسهال والانتفاخ والغازات، فربما يكون الشخص قليلا أو عديم القدرة على "تحمل للاكتوز"، وهذا يعني أنه لا يمتلك إنزيماً يساعد على هضم السكر الموجود في الحليب والأشكال الأخرى من منتجات الألبان. وينصح الخبراء بتجنب هذه الأطعمة أو الحصول على نصيحة الطبيب لتعويض الإنزيم المفقود.10- النعنع والقهوة والكاكاو يمكن أن يساعد النعنع على استرخاء العضلات في الجزء العلوي من المعدة، والتي تسمح للطعام بالانتقال مرة أخرى إلى المريء. وهذا يمكن أن يسبب حرقة، ويمكن أن تتسبب القهوة والكاكاو في حدوث نفس الأعراض.وينصح الخبراء بتقليل الكميات التي يتم تناولها وعدم الاستلقاء على الظهر بعد تناول الطعام.