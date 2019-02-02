هبوعيل, ابناء, زلفة, يفترق, بالتعادل, السلبي, مع, هبوعيل, مجدال, هعيمق,

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمق بدون أهداف ٠-٠، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات دوري الدرجة الاولى الشمالية. هءاا وقد جرت احداث المباراة على ارض ملعب تعناخيم، بسبب عدم توفر ملعب ملائم لتجرى عليه المباراة خاصة وان ملعب السلام بام الفحم تحري به اعمال صيانة وزراعة عشب.

وحاول لاعبو زلفة حسم اللقاء في مباراة متوسطة المستوى من قبل الطرفين، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ٠-٠.