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كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف



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اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف الذي وقع مساء أمس الجمعة وتخلله القاء حجارة ومفرقعات مما ادى الى تحطيم زجاج سيارات واصابة شخص بجراح متوسطة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 7 اشخاص بشبهة الضلوع بالشجار وشخصين اخرين اثناء قيامهما بتحضير زجاجات حارقة .

كما وضبطت الشرطة كمية كبيرة من المفرقعات والزجاجات الحارقة .




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