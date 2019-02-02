كفرمندا:اعتقال, 9, اشخاص, على, خلفية, الضلوع, بالشجار, العنيف,

اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف الذي وقع مساء أمس الجمعة وتخلله القاء حجارة ومفرقعات مما ادى الى تحطيم زجاج سيارات واصابة شخص بجراح متوسطة .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 7 اشخاص بشبهة الضلوع بالشجار وشخصين اخرين اثناء قيامهما بتحضير زجاجات حارقة .كما وضبطت الشرطة كمية كبيرة من المفرقعات والزجاجات الحارقة .