الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند

في اعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الهند هذا الشهر، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن صفقات أسلحة ضخمة يتم التجهيز لها هذه الفترة. ومن المتوقع ان يقوم نتنياهو خلال اجتماعه مع نظيره الهندي نيراندا مودي بتعزيز ودفع الصفقات التي تقدر قيمتها بنحو 3 ونصف مليار. وتشمل الصفقات بيع طائرتي تجسس من صناعة "التا"، شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي تستخدم للإنذار المتطور والمراقبة الجوية، وتقدر قيمتها بنحو 800 مليون دولار، صواريخ مضادة للدبابات بقيمة نصف مليار دولار، مدافع بقيمة 1.7 مليار دولار، ورادارات لسلاح الجو الهندي بقيمة 640 مليون دولار. كما من الممكن ان تشمل الصفقة طائرات مسيرة من نوع "هارون" وطائرة مسيرة انتحارية من نوع "هاروف"، لكن حتى الان لم يحدد عدد الطائرات التي من المتوقع ان تشتريها الهند. وفي الوقت الحالي تجري اتصالات بين مكتب نتنياهو ومكتب مودي لإجراء الترتيبات النهائية للزيارة. ويشار الى انه خلال الأسابيع الأخيرة زار رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات الهند عدة مرات للدفع نحو اجراء الاجتماع بين نتنياهو ونظيره الهندي وابرام الصفقات الأمنية. والحديث يدور هنا عن صفقات هامة جدا وضرورية للصناعات الأمنية في إسرائيل، وذلك بسبب حجمها الكبير ومساهمتها بتعزيز العلاقة الوثيقة والروابط بين البلدين.