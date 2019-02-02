أسواق العالم تجدد الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي

أعلنت شركة الائتمان الدولية اس اند بي الليلة الماضية إبقاء التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل على حاله عند درجة AA في ضوء توقعات الخبراء بان يظل النمو الاقتصادي لإسرائيل قويًا.وأشارت الشركة الدولية إلى أنه بالرغم من الصعوبات في تكهن تشكيلة الحكومة المقبلة فإنها لا ترى أن انشقاقًا سياسيًا سيمس بتعهد الدولة باتباع سياسة اقتصادية حذرة.