نتنياهو:, يبدو, أن, مندلبليت, رضخ, لضغوط, اليسار, ووسائل, الإعلام,

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت رضخ كما يبدو للضغوط التي يمارسها اليسار ووسائل الاعلام. وأضاف واضح انهم يضغطون باتجاه تقديم لائحة اتهام ضدي باي ثمن حتى عندما لا يوجد أي شيء وان ما يهمهم هو ان يتم ذلك قبل الانتخابات العامة.

وفي شريط فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك أضاف نتانياهو انه يتم بعجلة وتهور اتخاذ اهم القرارات المصيرية في تاريخ الدولة والذي من شانه ان يؤدي إلى صعود اليسار إلى الحكم. ولفت رئيس الوزراء الى ان مسؤولين كبارا في النيابة العامة قالوا لصحيفة غلوبس إنه حتى لو أراد مندلبليت لعجز عن قراءة كافة مواد التحقيق وإنه يكتفي بقراءة تلخيصات وتقارير طاقم النيابة. وتابع نتانياهو يقول إن ما يحصل مناف للعقل مؤكدا ثقته في ان الحقيقة ستنجلي.وكان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قد أكد اليوم انه لا مانع في نشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدمه في جميع الملفات العالقة ضده او جزء منها حتى قبل الانتخابات. وأوضح مندلبليت ان هذه الخطوة تتوقف على نتائج جلسة المساءلة التي ستجرى للسيد نتنياهو.وفي رسالة بعث بها الى طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء بين المستشار القانوني للحكومة أن تأخير نشر القرار بشان ملفات نتنياهو في حال الانتهاء من الامعان فيها سيمس بمبدأ المساواة امام القانون وبمبدأ حق الجمهور في احاطته علما بقرارات مهمة من هذا القبيل.وأوضح ان هذا الامر ينطبق على جميع الشخصيات العامة وانه لا نية لديه او رغبة في التأثير على نتائج الانتخابات.وشدد المستشار مندلبليت على ان التعامل مع ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو يتم بصورة مهنية وموضوعية وان القرارات لن تتخذ الا استنادا الى الأدلة ووفق اعتباراتوبدورهم طالب وكلاء دفاع نتنياهو المستشار مندلبليت بان يستكمل التحقيق في الملفات المذكورة. وعلم انه هؤلاء يدرسون اللجوء الى محكمة العدل العليا لإجباره على تأجيل نشر قراره.