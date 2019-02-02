كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أنَّ ريال مدريد، يستمتع بالحرب الدائرة في تشيلسي، خلال الفترة الحالية.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن الانتقادات التي وجهها المدرب ماوريسيو ساري بشكل علني إلى لاعبه إيدين هازارد، تزيد من حظوظ الأخير في الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.وأوضح الموقع الإسباني، أن ساري بدأ يوجه انتقاداته إلى هازارد، بعد أن أدرك رغبة البلجيكي في ترك تشيلسي وارتداء قميص ريال مدريد.ولا يعيش تشيلسي فترة جيدة حاليًا، بعد أن سقط أمام بورنموث بنتيجة 0-4، في الجولة الـ24 من البريميرليج، وخسر المركز الرابع لصالح آرسنال.