اصابات, واعتقالات, خلال, شجار, عنيف, في, كفرمندا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد شرطة إسرائيل الذي يعملون في بلدة كفر مندا بهدف ضمان النظام العام العام وتعزيز الأمن الشخصي، قاموا بتوقيف مشتبهين ملثمين أثناء تجهيزهما زجاجات حارقة. كما وتم ضبط نحو100زجاجة حارقة وعبوتي وقود والعشرات من المفرقعات*.

تواصلاً لأحداث العنف التي وقعت هذا المساء في بلدة كفر مندا على خلفية نتائج الإنتخابات قبل قليل تم القاء القبض على مشتبهين ملثمين (20عام) وضبط 100 زجاجة حارقة، وحاويات المواد القابلة للاشتعال وعشرات من الألعاب النارية *أثناء النشاط، هاجم المشتبهون أفراد الشرطة، فأصيب افراد الشرطة بجروح طفيفة.*ستواصل الشرطة عملها بشكل حازم وصارم دون تتهاون بهدف الحد من مظاهر العنف وستستخدم كل الوسائل لتحديد مكان المشتبهين واحالتهم الى العدالة*