تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 19:48:27 أبل تحضر لمفاجأة .. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن "مثير للجدل" |  2019-02-01 19:38:42 كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 19:35:20 قطر تتوج بكأس آسيا بعد هزيمة الساموراي الياباني |  2019-02-01 19:31:29 بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري |  2019-02-01 15:09:13 مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق مروّع قرب اللقية |  2019-02-01 15:12:40 الجبهة تنتخب ايمن عودة الاول في قائمة مرشحيها للكنيست وعايدة توما في المركز الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين |  2019-02-01 13:31:33 هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق" |  2019-02-01 13:22:30 وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف |  2019-02-01 11:28:44 رقم قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في أميركا |  2019-02-01 11:25:49 اجتماع يضم هنية وميلادينوف والوفد الأمني المصري |  2019-02-01 11:11:34 زيدان كعبية : المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي بالشمال |  2019-02-01 10:48:15 مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات |  2019-02-01 10:43:15 رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة |  2019-02-01 10:29:31 الشيخ صفوت فريج:نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم. |  2019-02-01 10:26:39 ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت ! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قطر تتوج بكأس آسيا بعد هزيمة الساموراي الياباني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي استضافتها دولة الإمارات، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة، على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1.



وانتهى الشوط الأول من اللقاء ، بتقدم الفريق القطري بهدفين دون مقابل.


وأحرز الهدف الأول لقطر اللاعب المعز علي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بينما أضاف الهدف الثاني عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.


ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب القطري الضغط على الفريق الياباني، الذي رد بدوره عبر هجمات مرتدة.


وتفوق منتخب "الساموراي" على "العنابي" في الاستحواذ على الكرة، وواصلوا ضغطهم على الفريق القطري دون أن تترجم هجماتهم لأهداف.


وأثمرت الهجمات اليابانية المكثفة وتراجع لاعبي قطر، عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر اللاعب تاكومي مينامينو، الذي انفرد بالمرمى القطري وأسكن الكرة على يمين شباك الحارس سعد الدوسري.




كلمات متعلقة

قطر, تتوج, بكأس, آسيا, بعد, هزيمة, الساموراي, الياباني,

تابعونــا

كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-02-01 | 19:38:42

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة من...

صورة صلاح وبوغبا تثير الجماهير.. ومطالب بمحوها فورا صورة صلاح وبوغبا تثير الجماهير.. ومطالب بمحوها فورا 2019-02-01 | 13:15:03

لم يكن مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعتقد أنه سيتلقى ردود أفعال قاسية على...

رونالدو "بعد الاعتزال"..مجالان شهيران لن يقترب منهما رونالدو "بعد الاعتزال"..مجالان شهيران لن يقترب منهما 2019-02-01 | 11:26:59

كشف خبير مالي رياضي خطط نجم يوفنتوس الحالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو...

بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد 2019-02-01 | 10:19:57

دخل الفرنسي كريم بنزيما، قائمة هدافي ريال مدريد التاريخية بعدما سجل ثنائية في...

كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-02-01 | 08:31:37

اختتمت الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بانتصار ريال...

بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-02-01 | 00:10:05

أكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه اليوم على جيرونا...

نيمار ينفجر غضبا بسبب سؤال عن برشلونة نيمار ينفجر غضبا بسبب سؤال عن برشلونة 2019-01-31 | 18:42:04

شهدت لحظات وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي،...

رسميا .. أرسنال يعلن ضم سواريز رسميا .. أرسنال يعلن ضم سواريز 2019-01-31 | 16:14:02

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس تعاقده مع دينيس سواريز...

محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل" محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل" 2019-01-31 | 11:15:51

نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على حساباته الرسمية في مواقع...

صور - ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها صور - ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها 2019-01-31 | 10:00:56

نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونجبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن حليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة فئة 100 شيكل ورقة نقدية الموت للعرب يعثر العبرية كتب طبع طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت اصابة عامل بناء جدار خشبي ورشة عمل الخضيرة مستشفى شر اسعاف علاج نقله ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج الاقصى صلاة القدس مسجد حواجز شرطة مصلون الداخل الفلسطيني البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com