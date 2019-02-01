قطر, تتوج, بكأس, آسيا, بعد, هزيمة, الساموراي, الياباني,

توج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي استضافتها دولة الإمارات، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة، على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء ، بتقدم الفريق القطري بهدفين دون مقابل.وأحرز الهدف الأول لقطر اللاعب المعز علي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بينما أضاف الهدف الثاني عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب القطري الضغط على الفريق الياباني، الذي رد بدوره عبر هجمات مرتدة.وتفوق منتخب "الساموراي" على "العنابي" في الاستحواذ على الكرة، وواصلوا ضغطهم على الفريق القطري دون أن تترجم هجماتهم لأهداف.وأثمرت الهجمات اليابانية المكثفة وتراجع لاعبي قطر، عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر اللاعب تاكومي مينامينو، الذي انفرد بالمرمى القطري وأسكن الكرة على يمين شباك الحارس سعد الدوسري.