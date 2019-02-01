مصرع, شاب, واصابة, اخرين, بحادث, طرق, مروّع, قرب, اللقية,

وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : "تلقت الشرطة بلاغا حول حادث طرق بين سيارتين في على الطريق 358 قرب بلدة لاهاف. طواقم طبية أعلنت عن وفاة أحد المصابين.محققون مختصين بحوادث طرق في لواء الجنوب وصلوا الى المكان وباشروا بجمع البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

لقي شاب 30 عاما مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق مروّع وقع قرب اللقية في النقب ، وكذلك أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين بجراح متفاوتة.

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