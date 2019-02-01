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هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن ما يجري في قطاع غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة.


وقال هنية في كلمة مقضبة خلال افتتاح مسجد بغزة إن "قضية فلسطين قضية مركزية. وغزة بصمودها وتضحياتها هي منطقة اجتذاب سياسي واهتمام، وما يجري في غزة يؤثر على كل المشهد الفلسطيني العام والمنطقة".


وذكر أن لقاء ثلاثيا جرى صباح اليوم بغزة بين قيادة حماس مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف ووفد المخابرات المصرية، واصفًا اللقاء بـ "غير مسبوق من قبل مع قيادة الحركة".


وأوضح هنية أنه هذه اللقاءات ستتواصل بعد ظهر الجمعة.


ولفت إلى أن اللقاء يؤشر لأمرين: الأول يتعلق بالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية في بعدها السياسي والأوضاع المتعلقة بغزة ومسيرات العودة وكسر الحصار.




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