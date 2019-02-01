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بعد "الخطأ الفادح".. بطل "وادي الذئاب" يطلق زوجته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في حالة طلاق، وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها "غامضة"، طالب بطل مسلسل وداي الذئاب زوجته بحوالي 10 ملايين ليرة تركية.


وقالت الصحف التركية إن نجاتي شاشماز طالب بهذه الأموال كتعويضات، لكنها أفادت بأن الغموض ما زال يلف خبايا قضية الطلاق من زوجته نجاهان كشيكجي، المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.

وجاء في القضية أن الطلاق يعود إلى أن زوجته نجاهان "هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح" من دون أن يتوسع في هذا الأمر.

وكان شاشماز ونجاهان، التي تحمل الجنسية الألمانية أيضا، تزوجا قبل 7 سنوات، ولديهما طفلان: علي ويوسف.


 وطالب شاشماز، البالغ من العمر 47 عاما، بحضانة الوليدين، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي حرييت التركية الناطقة بالإنجليزية.


وطالب محامي الدفاع عن النجم التلفزيوني المعروف بمنع الزوجة نجاهان من السفر، خشية توجهها إلى ألمانيا، مع الولدين أثناء النظر في قضية الطلاق.


أما بشأن الملايين العشرة التي طلبها بطل مسلسل وادي الذئاب المشهور بشخصية مراد علم دار، فهي عبارة عن 5 ملايين ليرة تركية كتعويض على الضرر المادي الذي لحق بمؤسسة الزواج، أما الملايين الخمسة الأخرى فعن الأضرار غير الزوجية، التي لم تعرف طبيعتها أو ما هي هذه الأضرار.


يشار إلى أن نجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل وادي الذئاب، الذي يعد واحدا من أبرز وأشهر المسلسلات التركية، وأحد المشرفين على إنتاجه.


ولاقى مسلسل وادي الذئاب رواجا في معظم أنحاء العالم، خصوصا في الدول العربية، حيث تعددت قصص هذا المسلسل ما بين العراق وفلسطين وسوريا في عدد من أجزائه. 




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