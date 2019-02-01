وقفة, احتجاجية, ورفع, شعارات, في, طرعان, رفضا, للعنف,

نظم مجلس طرعان المحلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على خلفية تصعيد أعمال العنف وآخرها وضع قنبلة بين بنايتي المجلس قرب قسم الهندسة وتحديداً على الجدار الملاصق لقسم المشتريات، وتعرض المجلس وسيارات الموظفين لإطلاق رصاص، وكذلك بعد تعرض المؤسسات العامة للانتهاك والتخريب، وأعمال عنف أخرى شهدتها القرية.وشارك في الوقفة رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي، أعضاء المجلس، والعشرات من الموظفين والمواطنين المتضامنين، رجال وشخصيات دينية، مدراء المدارس وشخصيات اجتماعية وتربوية.رفع المشاركون عدة شعارات منددة بالعنف وداعية إلى التسامح والتآخي، من بينها طرعان عائلة واحدة، كفى صمتاً.. كفى استهتار، طرعان روحها المحبة وقلبها الوحدة، يداً بيد نحارب العنف، وغيرها.