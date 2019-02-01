وقفة, احتجاجية, ورفع, شعارات, في, طرعان, رفضا, للعنف,

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يعقد في شفاعمرو في هذه الاثناء مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...
جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ورئيس...
كشفت الشرطة والنيابة العامة في الخليل، صباح اليوم الجمعة، ملابسات مقتل مواطنة (21...
أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع...
رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات . ويبلغ...
يعقد في شفاعمرو عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية...
قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من...
مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...
اصدر علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم بيانا جاء فيه:" أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي...