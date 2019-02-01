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من أجل اللاجئين.. كندة علوش تسير 5 كيلومترات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قبلت الممثلة السورية ​كندة علوش​ التحدي المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان “خطوة خير” من أجل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بعد اشارة الإعلامي مصطفى الآغا إليها مطالبها بالإشتراك في تحدي الخير.



وردت الممثلة السورية قائلة: ” لعيونك والله يكون بالعون يوم السبت إن شاء الله.. وطبعًا لما مصطفى الأغا يتحدى لازم التحدي يكون رياضي”.

 يذكر أن كندة علوش كانت قد اعتذرت عن الإشتراك في فيلم “أعز الولد” الذي كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف بسبب ابنتها “حياة” التي ترغب في رعايتها حيث إنها في الشهور الأولى من عمرها.



لعيونك والله يكون بالعون يوم السبت انشالله.. وطبعاً لما مصطفى الآغا يتحدى لازم التحدي يكون رياضي




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