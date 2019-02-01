رقم, قياسي, لأمراض, القلب, والأوعية, الدموية, في, أميركا,

كشف تقرير جديد لجمعية القلب الأميركية إلى أن قرابة نصف البالغين الأميركيين يعانون من نوع ما من أمراض القلب والأوعية الدموية، في منعطف بارز يعود في الغالب إلى الإرشادات الحديثة التي وسعت عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وقالت الجمعية، إن أكثر من 121 مليون بالغ أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية عام 2016. وباستثناء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط، يتبقى 24 مليون شخص، أو 9 بالمائة من البالغين، يعانون من أشكال أخرى من المرض مثل قصور القلب أو انسداد الشرايين.يعتبر الشخص مصابا بارتفاع ضغط الدم، لدى تجاوز ضغط الدم 130/80.ويزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والعديد من المشاكل الأخرى. ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يكونون تحت السيطرة.