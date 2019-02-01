رقم, قياسي, لأمراض, القلب, والأوعية, الدموية, في, أميركا,

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يعاني ملايين الناس في العالم من ارتفاع السكر في الدم، وبات مرض السكري أحد الأمراض...
كشف عدد من العلماء أن الاحترار العالمي ربما يعني زيادة في ولادة الأطفال المصابين...
عادة ما يعاني بعض الناس من مشاكل في النهوض من الفراش في وقت مبكر من الصباح، إلا أن...
أظهرت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية مرتين تقريبا في مساعدة...
اكتشف علماء معهد كولبنكيان في البرتغال سبب ظهور سرطان الدم الذي ينتشر بين الأطفال...
: ألقت نتائج أبحاث جديدة مزيداً من الضوء على العلاقة بين فقدان السمع وبين الإصابة...
يمكن أن تقدم زراعة الخلايا الجذعية الأمل في علاج العمى، بعد أن أظهرت التجربة قدرة...
"الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب إلى ضده".. هذا المثل الشائع ينطبق على القهوة، حيث...
يعتبر الزهايمر خامس أكبر أسباب الوفاة في العالم، ويكشف علماء الآن من خلال أبحاث...
وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء...