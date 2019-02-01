اجتماع, يضم, هنية, وميلادينوف, والوفد, الأمني, المصري,

بدأ اليوم الجمعة، اجتماعاً يضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والوفد الأمني المصري في غزة.

ويبحث الاجتماع آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وقطاع غزة، لاسيما تفاهمات التهدئة مع الاحتلال.ووصل ملادينوف إلى غزة صباح اليوم، كما وصل الوفد الأمني المصري مساء أمس الخميس، وكلاهما وصلا عبر "ايرز".