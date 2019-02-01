زيدان, كعبية, :, المشتركة, والاحزاب, العربية, تتجاهلنا, بعدم, تخصيص, مقعد, للمجتمع, البدوي, بالشمال,

جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال سابقاً:

״نرحب بكل شبابنا وقيادتنا ابناء المجتمع البدوي في الشمال الذين يحاولون الانخراط في الاحزاب السياسية للوصول الى الكنيست لخدمة ابناء وبنات مجتمعنا.لا شك اننا بحاجة الى ممثل يرفع قضايانا العالقة في اروقة الكنيست.״״المشتركة وغيرها من الاحزاب تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي في الشمال رغم ان الاحزاب العربية تحصل على حصة الاسد من اصوات قرانا.هذه المرة سنفكر جيداً قبل التصويت، لن نكون مهمشين وسنعطي ثقتنا للحزب الذي يدمج ممثل لنا في قائمته وفي مكان مضمون ويتعهد بمعالجة قضايا قرانا ومجتمعنا.״״نفتخر ونعتز بعروبتنا، نحن جزء لا يتجزأ من الاقلية العربيه في البلاد ولكن ما يحق لغيرنا يحق لنا ايضاً، فكل شرائح المجتمع العربي طالبت وحصلت على تمثيل في القوائم وفي الكنيست ولا ضير في ذلك. (الجليل، النقب، المثلث، منطقة الناصرة وغيرها).״