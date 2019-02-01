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مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 كشفت الشرطة والنيابة العامة في الخليل، صباح اليوم الجمعة، ملابسات مقتل مواطنة (21 عاماً) جراء تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة في الظهر والعنق بمدينة يطا جنوب الخليل.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا صباح اليوم مفاده العثور على جثة فتاة بمنطقة (زيف) في مدينة يطا جنوب الخليل، وتحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة للمكان للوقوف على ملابسات الحادثة .


وأضاف: إن الجثة كانت تظهر عليها آثار طعنات بأداة حادة في الظهر والعنق وملقاة على الأرض.


واكد ارزيقات مباشرة التحقيق من قبل الشرطة والنيابة في الجريمة للوقوف على أسبابها وتم توقيف شخص مشتبه بارتكابها وضبطت بحوزته أداة يشتبه أنها أداة الجريمة. وقررت النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح.


الصورة تعبيرية




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