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رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة



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 أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية، كما نشرت "رويترز".





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