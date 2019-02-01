اليكم, سعر, إطلالة, هيفاء, وهبي, في, حفل, عشاء, السفير, الروسي,

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تلبية دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل عشاء على شرف السفير الروسي في فرنسا، بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس الدار.

الفنانة اللبنانية تألقت في الحفل بفستان أسود ذو شق مثير لأعلى الفخذ، من توقيع مصممة الأزياء يوليا يانينا تميز، وأكملت إطلالتها بمعطف من الفراء الأبيض من توقيع المصمم زهير مراد، ويبلغ ثمنه نحو 4,385 دولار أميركي، وتركت شعرها الأسود منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف أبرز ملامحها.هيفاء شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها بقولها: “كان من دواعي سروري أن أحضر عشاء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دار أزياء «Yanina Couture»، وفي ضيافة فخامة سفير روسيا في فرنسا السيد والسيدة أليكسي ميشكوف، وصديقتي العزيزة يوليا يانينا مؤسسة دار يانينا للأزياء”.يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تواجدت في فرنسا، للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.ومن ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، في الوقت الذي اطلقت فيه مؤخراً كليب جديد لأغنية «اجمدي» من ألبومها الأخير «حوا» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري.