تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 13:39:40 انطلاق مجلس الجبهة لانتخاب مرشحيها للكنيست ال 21 |  2019-02-01 13:31:33 هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق" |  2019-02-01 13:22:30 وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف |  2019-02-01 11:28:44 رقم قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في أميركا |  2019-02-01 11:25:49 اجتماع يضم هنية وميلادينوف والوفد الأمني المصري |  2019-02-01 11:11:34 زيدان كعبية : المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي بالشمال |  2019-02-01 10:48:15 مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات |  2019-02-01 10:43:15 رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة |  2019-02-01 10:29:31 الشيخ صفوت فريج:نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم. |  2019-02-01 10:26:39 ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت ! |  2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليكم سعر إطلالة هيفاء وهبي في حفل عشاء السفير الروسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تلبية دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل عشاء على شرف السفير الروسي في فرنسا، بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس الدار.



الفنانة اللبنانية تألقت في الحفل بفستان أسود ذو شق مثير لأعلى الفخذ، من توقيع مصممة الأزياء يوليا يانينا تميز، وأكملت إطلالتها بمعطف من الفراء الأبيض من توقيع المصمم زهير مراد، ويبلغ ثمنه نحو 4,385 دولار أميركي، وتركت شعرها الأسود منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف أبرز ملامحها.


هيفاء شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها بقولها: “كان من دواعي سروري أن أحضر عشاء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دار أزياء «Yanina Couture»، وفي ضيافة فخامة سفير روسيا في فرنسا السيد والسيدة أليكسي ميشكوف، وصديقتي العزيزة يوليا يانينا مؤسسة دار يانينا للأزياء”.


يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تواجدت في فرنسا، للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.


ومن ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، في الوقت الذي اطلقت فيه مؤخراً كليب جديد لأغنية «اجمدي» من ألبومها الأخير «حوا» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري.




كلمات متعلقة

اليكم, سعر, إطلالة, هيفاء, وهبي, في, حفل, عشاء, السفير, الروسي,

تابعونــا

بعد "الخطأ الفادح".. بطل "وادي الذئاب" يطلق زوجته بعد "الخطأ الفادح".. بطل "وادي الذئاب" يطلق زوجته 2019-02-01 | 13:15:07

في حالة طلاق، وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها "غامضة"، طالب بطل مسلسل وداي...

من أجل اللاجئين.. كندة علوش تسير 5 كيلومترات من أجل اللاجئين.. كندة علوش تسير 5 كيلومترات 2019-02-01 | 11:31:40

قبلت الممثلة السورية ​كندة علوش​ التحدي المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي...

التركي مراد علمدار يقيم دعوى طلاق التركي مراد علمدار يقيم دعوى طلاق 2019-01-31 | 13:24:55

أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل "وادي الذئاب"، والمعروف عربيا باسم...

رامي مالك يبوح بسر عن الأميرة ديانا يتعلق بالمثليين! رامي مالك يبوح بسر عن الأميرة ديانا يتعلق بالمثليين! 2019-01-31 | 11:15:56

تحدث الممثل، رامي مالك، الذي لعب دور البطولة في فيلم "الملحمة البوهيمية"، عن أكثر...

فيديو - “أنا هيك” يثير الجدل في لبنان بحلقة عن السحاقيات فيديو - “أنا هيك” يثير الجدل في لبنان بحلقة عن السحاقيات 2019-01-31 | 10:00:23

تقدم عدد من المحامين في لبنان بعريضة لدى القضاء، لمنع بث حلقة عن السحاقيات، ضمن...

راغب علامة يحقق حلم طفلة مريضة بالسرطان .. فيديو راغب علامة يحقق حلم طفلة مريضة بالسرطان .. فيديو 2019-01-31 | 08:25:31

في لفتة إنسانية منه، حقق النجم اللبناني راغب علامة، أمنية طفلة مريضة بالسرطان...

حلا شيحة بإطلالة عصرية جدا في أحدث ظهور لها حلا شيحة بإطلالة عصرية جدا في أحدث ظهور لها 2019-01-30 | 17:32:58

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة عاصفة من التعليقات عبر حسابها الخاص بعدما قامت...

سعد لمجرد يستعد لعمل فني جديد في باريس.. صور سعد لمجرد يستعد لعمل فني جديد في باريس.. صور 2019-01-30 | 14:55:42

نشر المخرج عبدالرفيع العبديوي مجموعة صور جديدة تجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد...

رغم حملها .. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة رغم حملها .. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة 2019-01-30 | 13:00:54

أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حيرة متابعيها بعدما ظهرت في صورة جديدة بقوام...

ياسمين صبري تتلقى سيل من الغزل بعد هذا اللوك.. صور ياسمين صبري تتلقى سيل من الغزل بعد هذا اللوك.. صور 2019-01-30 | 10:59:27

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد اصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مروريعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيشارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات تهريب سجائر مطار علب دخان بن جوريون في البلاد ضبط افشال رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه سقوط حافلة على شاحنة الناصرة 10 امتر شرطة اسعاف سائق ركاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com