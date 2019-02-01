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الشيخ صفوت فريج:نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





تعيش الاحزاب العربية والقائمة المشتركة حالة من التشرذم والمد والجزر في ظل انفصال الحركة العربية للتغيير برأسة د. أحمد طيبي مما خلق اجواءا مشحونه بين الاحزاب, وخيبة أمل كبيرة لدى الناخب العربي مما ادى الى التراجع في تاييد المشتركة والاحزاب حيث بدأت المسألة منذ ازمة التناوب التي عصفت بها في اعقاب استقالة  د. باسل لاغطاس من التجمع ودخوله السجن. أضف الى ان الاحزاب بدات تعمل للحفاظ على مصالحها وترتيب أوراقها وتستعد للاحتمالات التي سيفرضه الواقع. عن موضوع الاحزاب والانقسامات تحدثنا الى نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ صفوت فريج


الصنارة: هل نحن متوجهون للانتخابات بقائمة واحدة أم قائمتين؟

الشيخ صوت فريج: نحن نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم.

الصنارة: هل تقصد بالقائمة الثالثة الحركة الإسلامية؟

الشيخ صوت فريج: منذ فترة ونحن نستعد للإنتخابتا لوحدنا والسبب واضح. فمن أجل ان نعيد المشتركة يجب ان تفهم كافة مركبات المشتركة أن الحركة الإسلامية على استعداد بأن تخوض الانتخابات لوحدها فاذا فهمت الاحزاب ان الحركة الإسلامية جاهزة ومستعدة لذلك فهذا يعزز عودة المشتركة.


الصنارة: اجابتك فيها تعميم فما ذنب الجبهة والتجمع؟ من جهة أخرى يمكن ان يفهم بأن حديثك ايضاً يصب نحو امور اخرى غير عودة  المركب الرابع للمشتركة..


الشيخ صوت فريج: كلامي واضح الحركة العربية للتغيير تريد ان يذهب التجمع والجبهة والحركة الإسلامية بقائمة واحدة وهم قائمة لوحدهم وهذا ما لن نعطيه للعربية للتغيير لأن جمهور ناخبينا موجود بهذا المكان. فنحن والعربية للتغيير نلعب على نفس الملعب الست مقاعد التي يحصل عليها أحمد الطيبي في الاستطلاعات هي بالواقع اربعة مقاعد للحركة الإسلامية لذلك نحن سنذهب الى الأربع مقاعد لاخذها أي اينما يكون ناخبنا سنذهب اليه.


الصنارة: الا تعتقد ان ناخبي الحركة الاسلامية سيصوتون لها اينما كانت حتى لو ضمن القائمة المشتركة؟

الشيخ صوت فريج: نعم اذا كنا برئاسة المشتركة سيلحق بنا الناخب. 

الصنارة: اذن المشكلة ليست بعدد القوائم وانما برآسة المشتركة اليس كذلك؟

الشيخ صوت فريج: ليس من اليوم نحن نتطلع لرئاسة القائمة المشتركة بل منذ فترة.وبالتأكيد هذا ليس شرطاً ولكنه طلباً مشروعاً.


الصنارة: انا كمراقب يمكنني ان افهم من هذا الكلام ان موقفكم هو بمثابة انذار للجبهة او ان نترأس المشتركة او سنذهب الى الانتخابات لوحدنا.

الشيخ صوت فريج: رئاسة المشتركة ليست من حق الجبهة للاستئسار بها لوحدها ومن حق جميع مركبات المشتركة ان تطالب برئاسة القائمة.


الصنارة: ما هو ردكم على ما صرح به الدكتور احمد طيبي بعدم استخدام اسمه من أجل الإطاحة بأيمن عودة؟

الشيخ صوت فريج: نحن لم نستغل اسم الطيبي بأي شيء ونحن منذ سنوات نخوض الانتخابات في قائمة واحدة وهي القائمة العربية الموحدة ونحن لم نتهم أشخاصا بأنهم استغلونا سابقاً وعليه نرفض أن يتهمنا احد بأننا نستغله. ونحن لسنا بحاجة لاستغلال اسم احمد الطيبي من أجل اثبات وجودنا وقوتنا في الشارع.


الصنارة: هل كان هناك جلسات وحوار حول ترتيب القائمة المشتركة؟

الشيخ صوت فريج: دعني اكون صريحاً معك هناك فقط بعض الأفكار التي تطرح ولكن لم تكن هناك أموراً جدية على طاولة البحث بل مجرد افكار وبعض الاقتراحات وأقولها صراحة الجبهة والتجمع والحركة الإسلامية يريدون الحفاظ على المشتركة لكن الحركة العربية للتغيير اتخذت خطوة انفصالية والدكتور أحمد الطيبي لا أملك ضده أي شيء وهذا حقه وخياره.


الصنارة: اذا كنتم على قناعة بأن العربية للتغيير ستخوض الانتخابات بقائمة لوحدها. فلماذا لم يتم الاجتماع بين الجبهة والتجمع والإسلامية من اجل ترتيب الأمور في القائمة المشتركة؟

الشيخ صوت فريج: بعد الانتهاء من الانتخابات التمهيدية لدى باقي الأحزاب سنجتمع ونتحدث.


الصنارة: هل سيكون هناك شروطاً مسبقة؟

الشيخ صوت فريج:  نحن لا نقبل لأي أحد أن يضع علينا شروطه لذلك لن نضع أي شرط مسبق حتى رئاسة القائمة هذا ليس شرطاً انما مطلب.







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